Sophie Codegoni compie 23 anni, incidente durante la festa (a sorpresa): i suoi capelli prendono fuoco mentre spegne le candeline

Ha spento le sue prime 23 candeline con una grandiosa festa (a sorpresa) Sophie Codegoni. Strizzata in un aderentissimo tubino rosso fuoco, ieri l'influencer è stata portata in un locale dove ad aspettarla c'erano tutti i suoi amici più cari. Tutto è stato, come di rito, documentato sui social. Momenti di spensieratezza per l'ex gieffina che non sta passando proprio un periodo sereno vista la chiacchieratissima rottura con Alessandro Basciano (padre della figlia Celine Blu). Tra baci, abbracci e tanti selfie, Sophie è stata però protagonista di un piccolo incidente.

Sophie Codegoni, a fuoco i capelli durante la festa

Al momento della torta, per l'influencer ne sono arrivate ben tre, i suoi capelli hanno rischiato di prender fuoco. Dai video postati si vede difatti la Codegoni che prima di spegnere la sua candelina si gira un attimo andando (involontariamente) a poggiare i suoi capelli direttamente sulla fiamma. Così la ciocca si accende, per fortuna per pochissimo tempo, lei neanche se ne è accorta. «Materiale ignifugo» ironizza un suo amico su Instagram.

Poi, le immagini sono di Giulia Cavaglia, un dolce le scivola dal piatto. Un compleanno pieno di imprevisti.