Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni, pubblicata la lettera dell'avvocato: «Vuoi 3 mila euro di mantenimento, almeno fammi vedere mia figlia»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nuovo atto. Dopo aver raccontato a Verissimo ogni dettaglio, tra accuse e dichiarazioni, sui motivi dell'addio ora l'ex gieffino torna sui social per rendere pubblica la lettera che il suo avvocato avrebbe inviato al legale dell'influencer. La situazione tra i due pare sempre più tesa e ora basciano dice chiaramente che non ha nessuna intenzione di sparire dalla vita della figlia.

Basciano contro Sophie, si arriva agli avvocati

Da quanto si legge sulla mail postata su Instagram pare che Sophie non si sia presentata al primo appuntamento per la definizionione del mantenimento di Celine Blue. Quindi lui chiude la porta della negoziazione ma non rinuncia a vedere la figlia e propone il martedì e il giovedì pomeriggio per stare con la piccola. Non solo, precisa di essere disponibile a tenere la figlia quando Sophie non può, «se ovviamente lo stesso è libero da impegni lavorativi» e oggiunge di coler sapere sempre dove si trova la figlia quando non è con lui. Inoltre da quanto si legge pare che Sophie gli abbia detto di avere già un altro uomo al suo fianco, pertanto scrive: «Se è vera la dichiarazione della di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrebbe addirittura confondere la figura del padre», poi si parla dell'appartamento di Roma. E infine Alessandro aggiunge di suo pugno una specifica alla Stpory Instagram che sicuramente accenderà una forte polemica: «Mi chiedi 3mila euro di mantenimento, almeno fammela vedere no?».

Le accuse

Prima però di condividere gli screen della mail dell'avvocato Basciano scrive anche un altro messaggio che è una frecciata vera e propria contro la Codegoni: «C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare la sera a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere.