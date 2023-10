Milena Miconi a Verissimo: «Sono stata ingannata e minacciata da un truffatore, ma sono riuscita ad uscirne»

È stata un'intervista di famiglia quella di Milena Miconi. L'attrice e showgirl romana, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, si è presentata infatti in studio con il marito Mauro e le due figlie. Tra vita privata e carriera, Milena si è raccontata su Canale 5, parlando per la prima volta di un fatto molto spiacevole, accadutole qualche anno fa.

Milena Miconi, dal matrimonio alla figlia "fluida": chi è l'attrice e showgirl ospite oggi a Verissimo

L'intervista

Una rivelazione molto dolorosa, quella di Milena Miconi.

In un momento di grande popolarità, l'attrice ha raccontato di aver incontrato una persona spiacevole, presentatale da alcuni amici. Una persona che però si spacciava per un'altra, un vero e proprio millantatore. Dopo un primo periodo di normalità, in cui lui ha finto di essere un ricco avvocato, sono arrivate infatti le bugie, le minacce e le richieste di soldi, dalle quali Milena Miconi è riuscita fortunatamente a sottrarsi, non senza problemi.

«Mi ha raccontato di lavorare in un'importante azienda televisiva e di conoscere determinate persone. Io gli avevo creduto. A un certo punto però mi sono trovata a dovermi prendere cura di questa persona. Mi convocano a casa i suoi genitori e mi dicono che ha avuto un crac finanziario molto importante. "Tu sei l'unica persona che può stargli accanto", mi dicono. Per un periodo di tempo lui è quindi stato a casa mia, dove ha usufruito del mio denaro e della mia presenza. Lui mi chiedeva aiuto e mi chiedeva soldi», ha detto Milena Miconi.

Alla domanda di Silvia Toffanin su come ha fatto a liberarsi di lui, Milena Miconi ha detto: «Sono partita per lavoro con la speranza di non vederlo più. Non è successo, è rimasto a casa mia ancora per un po' ma poi sono riuscita a mandarlo via. Io avevo capito la situazione, ma non volevo crederci». Mentre quest'uomo stava ancora a casa sua, continuandola ad ingannare, Milena ha incontrato poi quello che sarebbe diventato suo marito Mauro, che l'ha aiutata ad uscire da questa situazione.