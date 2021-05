Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con Ida Platano: «Adesso basta!»

Maria De Filippi perde la pazienza con una dama di Uomini e Donne. Ida Platano è tornata a parlare per l'ennesima volta del suo ex Riccardo Guarnieri, un atteggiamento che non è piaciuto alla padrona di casa del dating show di Canale 5. Secondo Maria De Filippi, infatti, questo continuo ricordare la vecchia storia starebbe precludendo alla dama la possibilità di conoscere altri uomini. Parlando del corteggiatore Gabriele, Ida ha svelato: «Si è avvicinato e mi ha parlato subito di Riccardo, che è comunque il mio ex... Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non mi è piaciuto molto».

Maria De Filippi non ha gradito questa affermazione e ha attaccato la dama dicendo: «Ida, adesso basta! Sono due anni che parli di Riccardo». È intervenuto poi Gabriele: «Ho parlato di Riccardo perché mi sono rivisto in certe situazioni che lei ha vissuto e volevo dirle che in certi momenti l'unica cosa da fare è andare avanti». L'intervento di Maria sembra aver sortito i suoi effetto: Ida e Gabriele si vedranno per un caffè. Un semplice appuntamento per conoscersi, ma chissà che non nasca qualcosa proprio grazie allo scossone della De Filippi.

Ultimo aggiornamento: 07:56

