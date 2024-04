Endless Love, le anticipazioni di oggi (martedì 23 aprile): Kemal rassicura Nihan

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, lunedì 22 aprile.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle: Bruganelli versione Cinquetti (7), Artur camaleonte (8), Edoardo ci sei mancato (9), il riso gate ridateci Filippo Nardi (2)

Endless Love, anticipazioni oggi

Kemal rassicura Nihan: né lui né Salih hanno denunciato Ozan per l'incendio della barca, nonostante ci sia un video che lo incrimina.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 23 aprile): Damiano scopre la verità su Flavio Bianchi

Emir ha organizzato un dopocena in una suite matrimoniale. Onder consegna a Nihan i rendiconti bancari dell'azienda e la avverte che presto Emir tornerà al lavoro. Nihan è molto preoccupata per Kemal e vorrebbe avvertirlo del ritorno di Emir in azienda, ma lui non sente il cellulare, così lei decide di andare di nascosto a casa sua. I due stanno parlando, quando si sente bussare alla porta.