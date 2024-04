Endless Love, le anticipazioni di oggi (mercoledì 24 aprile): Asu vuole sedurre Kemal

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, mercoledì 24 aprile.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Mentre Nihan e Kemal stanno parlando a casa di lui, Asu, arriva a sorpresa per brindare alla casa nuova.

Il mattino seguente Nihan e Onder decidono di tornare per la prima volta nel luogo dove avvenne l'omicidio, visto che il custode non ci sarà, e si accordano per arrivare separatamente. Emir prende nell'armadio quello che sembra un pezzo di gemello trovato a terra e lo mostra a Onder, che lo riconosce e afferma di averlo effettivamente perso. A quel punto il suo destino è segnato. Emir al telefono incarica Tufan di procedere con un misterioso piano che incastrerà Tarik. Tarik quel mattino riceve una telefonata da Tufan.