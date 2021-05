Pio e Amedeo baciano Maria De Filippi sulle labbra: «Sei una vera amica per noi»

Pio e Amedeo tornano ad "Amici" dopo il successo - e le polemiche - di "Felicissima Sera". Il duo di comici pugliesi, ex ospiti fissi del talent di Canale 5, esordiscono chiedendo un bacio a Maria De Filippi. La conduttrice tentenna, cerca una mascherina, ma alla fine cede a Pio e Amedeo concedendo loro un bacio "a stampo".

I due prendono la parola, celebrando il successo di Amici e prendendo un po' in giro i protagonisti. Quando però arriva il momento di parlare di Maria De Filippi, Pio e Amedeo si sciolgono: «Non ci saremmo mai immaginati di apprezzare così tanto un bacio o un abbraccio. Quest'ultimo anno ci ha fatto capire il valore delle persone. Tu per noi sei amica, sei casa. La vita è come una scatola di cioccolattini e a te, Maria, siamo capitati noi». In studio, dopo le risate, arriva il momento della commozione.

Ultimo aggiornamento: 16 Maggio, 00:21

