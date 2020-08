Un Posto al Sole, morto a 30 anni Marco Malpelle. «Un altro amico della troupe che se ne va»

È venuto a mancare all'età di 30 anni Marco Malpelle, operatore di alcune serie di successo come "Un Posto al Sole" e "L'Amica Geniale". Un tumore ha stroncato la vita di un ragazzo molto apprezzato a Napoli, sia per le sue doti umane che per quelle lavorative. Soprannominato 'o Gemello, Marco Malpelle ha lavorato come attrezzista e macchinista anche nei video del cantante Liberato e dei videomaker The Jackal. Numerosi i ricordi sui social per un ragazzo molto conosciuto nel settore. Fra i tanti, quello di Riccardo Polizzy Carbonelli, il Riccardo Ferri di "Un Posto al Sole": «Un Altro Amico della Troupe di “Upas” è venuto a mancare prematuramente. Sono vicino ai Suoi Famigliari con l’affetto e la preghiera».

