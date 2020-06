Jarabe De Palo, l'ultimo messaggio pochi giorni prima della morte

Pau Donés, il cantante dei Jarabe de Palo è morto. Aveva solo 53 anni e lottava conto un tumore. La prematura scomparsa è stata annunciata dalla famiglia sulla pagina Instagram del cantante. Nel post, i familiari di Pau ringraziano il personale medico che lo ha curato e chiedono “il massimo rispetto e intimità in questi tempi difficili”. Proprio su quella stessa pagina social, è ancora visibile l’ultimo post pubblicato da Pau pochi giorni fa: la foto di un dolcissimo messaggio recapitatogli da un bambino, suo vicino di casa, che ha voluto fargli sapere di apprezzare la sua musica e le sue canzoni. Nel 2015 al cantante era stato diagnosticato un cancro al colon, da cui sembrava essersi rimesso. Poi la ricaduta, la pausa dalla musica e quel desiderio di tornare a cantare che ha realizzato di recente. Proprio nei giorni scorsi aveva pubblicato l’ultimo album che oggi resta come suo testamento musicale. Foto: Kikapress

