Un posto al sole, le anticipazioni del 28 novembre: Eugenio si infuria con Damiano, ma stavolta Viola non c'entra nulla

«Un Posto al Sole» torna stasera in tv con il consueto doppio appuntamento su Rai 3 alle ore 20.50. La soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini va in onda ininterrottamente dal 1996 e si è così aggiudicata il primato della serie tv interamente prodotta in Italia più logeva di sempre. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, scopriamo le anticipazioni e la trama sulla nuova puntata di oggi, martedì 28 novembre.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 28 novembre

Che la storia d’amore tra Viola e Damiano creasse forti attriti con Eugenio era più che prevedibile. Ma nella puntata di oggi le liti e le accuse non si limiteranno al fronte sentimentale. Il Nicotera si è infuriato contro sua moglie ma anche contro il suo collaboratore, che credeva una persona leale, quasi un amico. Il Renda scatenerà di nuovo la rabbia dell magistrato, ma questa volta Viola non c’entrerà niente. Damiano, infatti, poliziotto di mestiere, prenderà una decisione drastica sul suo futuro lavorativo. Una scelta che obbligherà Eugenio a doverlo allontanare. Questa decisione viene però travisata da Viola, che accusa l’ex marito di essersi voluto vendicare sul piano professionale.

Su un altro fronte, giorni fa Alberto aveva trovato Eduardo a casa di Clara e la cosa lo aveva mandato completamente in escandescenza. Il Palladini ha quindi pensato di punire la sua ex, togliendole la custodia di Federico, accusandola di mettere in pericolo il loro figlio. Alberto è determinato ad ottenere la custodia esclusiva del bambino e Clara è estremamente preoccupata. Rosa comincia invece a pensare seriamente di cancellare il passato e di dimenticarsi di Damiano, una volta per tutte.

Ma forse non sarà così semplice.