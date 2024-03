Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (martedì 26 marzo): Damiano sconvolge Rosa con una proposta

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 26 marzo. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera

Nonostante sia trascorso molto tempo dalla loro separazione, Viola continua a sentirsi in colpa nei confronti di Eugenio. Rosa, dopo essere stata alla Terrazza insieme al figlio Manuel per sostituire Raffaele in guardiola, insiste nel voler tornare a vivere nella propria casa, nonostante i rischi che corre.