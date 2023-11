Un Posto al Sole, le anticipazioni del 1 novembre: Marina è decisa a farla pagare a Lara, Rossella fa una terribile scoperta

Torna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 1 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 1 novembre

Il pediatra del piccolo Tommy - il dottor Correale - pensa che i malesseri del bambino siano dovuti ad avvelenamento e ha dei forti sospetti su Lara. Il medico riferisce i suoi dubbi a Roberto, sconvolto davanti a una tale prospettiva e deciso a vederci chiaro. Marina, dal canto suo, sembra determinata a far pagare a Lara tutte le sue prepotenze e falsità.

Intanto, Rossella fa una brutta scoperta sul proprio matrimonio: viene a sapere che i parenti di Riccardo non parteciperanno alle nozze e, non capendone il motivo, ne soffre molto. Silvia e Nunzio cercano di starle accanto e farle vedere le cose in positivo, ma proprio la vicinanza tra la futura sposa e il Cammarota, farà drizzare le antenne a Diana.

L’architetto si accorge che il giovane chef con cui ha una tresca, prova dei sentimenti forti per la Graziani e che questi vanno ben oltre l’amicizia. Decisa a scoprire la verità, potrebbe mettere in pericolo il grande grande giorno del matrimonio.