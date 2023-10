GialappaShow, Sabrina Salerno canta "Siamo donne" con Ester Ascione (Brenda Lodigiani)

Martedì 31 Ottobre 2023, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 12:58

Lunedì 30 ottobre è andato in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno il terzo appuntamento con ‘GialappaShow’, programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia. Nei panni di co-conduttrice al fianco di Mago Forest, Sabrina Salerno che ha regalato una gag esilarante insieme a Ester Ascione (Brenda Lodigiani). Ester si presenta sul palco con il suo upgrade, due nuovi condensatori utili ad alzare il suo punteggio nei crush-test adesso a cinque stelle. Uno scambio di battute che si conclude sulle note di ‘Siamo donne’ cantata in duetto. Foto copertina di Jule Hering / Immagini da Ufficio Stampa



