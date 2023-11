Anima Gemella, stasera su Canale 5 l'ultima puntata: le anticipazioni di oggi, mercoledì 1° novembre

Torna stasera in tv il quarto e ultimo appuntamento con «Anima gemella», la nuova serie tv di Canale 5 girata e ambientata a Torino. Un racconto sull'eterna lotta tra ragione e istinto nel capoluogo piemontese, da sempre intriso di mistero e esoterismo.

Nel finale di stagione della fiction con Daniele Liotti, Chiara Mastalli e Valentina Corti, verrà finalmente a galla la verità sulla morte di Adele e sul tentato omicidio di Nina. Vediamo allora insieme le anticipazioni di "Anima Gemella" in onda oggi, 1° novembre, alle 21:20 su Canale 5.

Anima Gemella, anticipazioni ultima puntata

Nell'ultima puntata di stagione, è Tommy il principale indiziato della morte di Adele, moglie di Carlo, ma non solo: lo stesso Tommy sembra essere anche colui che ha cercato di uccidere Nina.

La donna da un lato si sente tradita da Annabella, dall'altro prova sempre più una sensazione di abbandono dopo che Carlo è ormai pronto a sposare Margherita. Ma Carlo e Annabella, in realtà, non hanno alcuna intenzione di lasciarla sola: al contrario, stanno indagando per scoprire tutta la verità sulla morte di Adele e fare così in modo che Nina sia realmente al sicuro. Proseguendo nella ricerca della verità, scopriranno che probabilmente non era Tommy la persona alla guida dell'auto, ma qualcun altro...le prove per la verità sembrano essere nascoste in un seminterrato molto vicino a Nina.