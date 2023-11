Un Posto al Sole, le anticipazioni del 30 novembre: Eduardo chiede a Clara di fuggire insieme, lei ne avrà il coraggio?

«Un Posto al Sole», torna stasera in tv, come sempre su Rai 3 a partire dalle 20.50 circa. La soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini va in onda ininterrottamente dal 1996 e si è guadagnata il primato di serie tv intermente prodotta in Italia più longeva di sempre. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà nella trama di oggi, giovedì 30 novembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 30 novembre

Il Sabbiese deve lasciare Napoli: dopo quanto accaduto non può rimanere in città, ma il suo amore per Clara lo spinge a cercare di convincerla ad andare con lui e iniziare insieme una nuova vita. Clara appare molto confusa e ha bisogno di rifletterci. L’istinto potrebbe dirle di seguire il suo cuore e partie con Eduardo, ma la guerra in corso contro Alberto la frena. ll Palladini non smetterà di tramare contro di lei per distruggerla e Clara, che accetterà neanche l'aiuto di Niko, potrebbe essere spinta a fare qualche pazzia.

Rosa ha incece scelto di mettere un punto definitivo al suo passato, maìquesta decisione le prenterà un conto molto salato: si rende infatti conto che dovrà affrontare nuove difficoltà economiche non facili da superare.

D'altra parte, anche Ornella si troverà a fare i conti con il suo futuro. Dopo aver vissuto un nuovo disagio sul lavoro, comincia a pensare seriamente di dare una svolta drastica alla sua vita lasciando definitivamente il San Filippo. Ne avrà davvero il coraggio?

Per qualcun altro, invece un nuovo lavoro rappresenta una vera e propria sfida: Micaela, dopo aver fatto il provino e aver capito che Michele non apprezza il suo valore, sarà pronta a dimostrare di essere più che adatta per essere la nuova speaker e co-conduttrice del programma.