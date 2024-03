Terra Amara non va in onda stasera 29 marzo, il motivo dello stop: ecco quando torna in tv la soap turca

Non c'è pace in casa Mediaset, altro cambio di palinsesto su Canale 5: stasera in tv Terra Amara non andrà in onda. La soap turca giunta alle sue battute finali rimbalza da un giorno di messa in onda all'altro. I fan delle vicende di Züleyha hanno protestato già quando, a cominciare dall’11 marzo, Terra Amara ha lasciato l'appuntamento quotidiano di Canale 5 per fare spazio a Endless Love.

Stop a Terra Amara, stasera la soap turca non va in onda

Una piccola consolazione per i fan della soap è arrivata con l'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi, che ha fatto sì che ritornasse l’appuntamento della domenica pomeriggio con Terra Amara.

Cosa sarà trasmesso al suo posto

Infatti Terra Amara istasera, venerdì 29 marzo non andrà in onda: al suo posto prende il via Se potessi dirti addio, la nuova fiction con protagonista Gabriel Garko. L’appuntamento con la fiction continuerà fino al 12 aprile 2024, articolato in tre serate.

La buona notizia è che mentre cambia la messa in onda di molti programmi in vista della Santa Pasqua, il 31 marzo Terra Amara andrà in onda.