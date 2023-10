Terra Amara, le anticipazioni di oggi, martedì 17 ottobre: uno sconosciuto afferma di sapere chi ha ucciso Hunkar

Torna oggi in tv un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri e nuovi amori che affiorano. Vediamo allora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 17 ottobre.

Grande Fratello, pagelle: padre di Heidi, anche meno (0), Cesara, inopportuna (3), Samira, ghost (4), Mirko, impaurito (5), Paolo, cuore di panna (8)

Terra Amara, le anticipazioni del 17 ottobre

La recente storia d'amore sbocciata tra Mujgan e Fikret è stata scoperta da Fekeli, il quale sarebbe pronto a dare ai due giovani la sua benedizione, ma prima vuole assicurarsi che Fikret abbia intenzioni serie con la dottoressa, e decide di affrontarlo per mettere in chiaro la questione.

Grande Fratello, è davvero finita tra Mirko e Greta? «Ha beccato un messaggio (cancellato) che ho mandato a Perla». La rivelazione



Nel mentre, si presenta alla villa uno sconosciuta tassista che dice di sapere chi ha ucciso Hunkar.

Alcuni dettagli del suo racconto, però, sembra non coincidere e qualcuno sospettta che si tratti solo di uno sciacallo in cerca di soldi. Ma è davvero così? Lo sconosciuto potrebbe aprire a nuove verità finora nascoste.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 17 ottobre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)



L'autista racconta infatti che il giorno in cui la signora fu uccisa,lui stessi accompagnò una persona sul luogo del delitto. Si tratterebbe di una donna corpulenta, dai capelli corti e neri. Una descrizione già sufficiente per capire a chi si stesse riferendo, ma il presunto testimone fa anche il suo nome: Behice Hekimoglu.