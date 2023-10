Grande Fratello, il padre di Heidi furioso: «Massimiliano non va bene. Io e mamma devastati. Ti porto via». Signorini: «Non le permetto di dire certe cose»

Massimiliano Varrese e Heidi Baci atto 11, ciak si gira. Nella nuova puntata del Grande Fratello si torna a parlare della coppia, che coppia non è, del loft di Cinecittà I due si piacciono, pare, ma non riescono proprio a trovare una quadra. Lui piuttosto che un 47enne pare un adolescente alle prime armi con continue scenate di gelosia, lei fa un passo avanti e 10 indietro. «Siamo diversi tu sei geloso, io parlo per quanto voglio con chi voglio», lui replica timidamente «non trattarmi così», la Baci mentre si trucca alza il tiro «Vattene alza i tacchi e vattene». E finisce a un «fly down» poco convincente di Varrese.

Grande Fratello, faccia a faccia tra Massimiliano e Heidi

Lei sembra non sopportarlo. «Fai sempre i tuoi giochetti psicologici, vieni per litigare io te lo dico e te dici che pensi a tua figlia. Sempre tutte queste storie»

Signorini: «Massimiliano ha ragione Heidi quando dice che la situazione è pesante, ma il problema è che tra voi due l'attrazione c'è». E la Baci spiazza: «Ce ne è tantissima». Però aggiunge: «Ci sono dei lati di lui che non mi piacciono, io sono una persona libera e ho bisogno di una persona che si fidi»

Il padre di Heidi e il discorso (assurdo)

Stasera un blocco del programma è dedicato a loro e a sorpresa arriva il padre della concorrente.

Heidi viene freezata. «Sono venuto perché ti voglio bene la tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi alzare tutto un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me che fra un po' va in pensione è stato una pugnalata al cuore. - il padre della concorrente è un fiume in piena - Non ti riconosco più la cosa che non ho sopportato è che non sei riuscita a dire no a una persona che ti messo stress la mamma non ti guarda più da quando hai fatto le tue scelte.

Io sono qua perché non permetto a nessuno di calpestare la tua vita, la tua dignità. La salute della mamma è tutto e io le ho promesso che ti riporto a casa».

Il dietrofront di Heidi

Lei trema e riesce solo a rispondere: «Scusa ho sbagliato, si scivola»

«Tu ti stai facendo rovinare il gioco da una persona che ti sta distruggendo, ti sta trattando male.

Signorini «Le sue affermazioni sono molto forti ma devo dissentire perchè Massimiliano non ti ha mai trattato male nè esercitato violenza, è una trasmissione che va in diretta e dire che Massimiliano Varrese tratta con violenza sua figlia è una falsità. E' vero che abbiamo detto che a volte Massimiliano è sembrato oppressivo ma questo non vuol dire essere stalking o violenti» Heidi «Abbiamo chiarito, la situazione è chiusa». Il padre «Lei ha fatto una scelta sbagliata e ora può uscire a testa alta con me»

Il caos nella casa

«Per me lei non è più se stessa, si è spenta, non è solo perchè è più grande. Non ho nulla con lui non lo conosco e non voglio conoscerlo» Heidi «E' una persona cupa, impossibile e difficile, gliel'ho detto più volte in faccia»

Papà Ghenti: «Lei sempre sorridente e solare, qui l'ho vista spenta, chiusa, ansiosa e mi sono preoccupata davvero, perchè ho visto la pressione di questo qua troppo forte. Non voglio incontrarlo, evitiamo. Io sono qui solo per mia figlia» Heidi dice di aver messo una pietra sopra e Signorini «Heidi perdonami ma allora non era chiaro, tutto sembrava tranne che volessi metterci una pietra sopra».