Terra Amara, le anticipazioni del 1° novembre: Sermin scopre che il cugino Demir ha un'amante, Zuleyha viene aggredita

Oggi in tv torna l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 1 novembre.

Terra Amara, le anticipazioni del 1 novembre

Zuleyha avvista Fikret nei pressi dell'azienda Hunkar Yaman: quest'ultimo si era infatti intrufolato per poter rubare un quadro ma l'ex sarta lo segue con l'automobile e lo affronta decisa a comprendere che piani abbia, Dopo il loro faccia a faccia, però, l'Altun viene aggredita e cercando di raggiungere la propria macchina mette il piede in una trappola che le impedisce di muoversi.

Sevda, Saniye e Sermin, preoccupate perché Zuleyha non si vede rientrare, cercano di contattare Demir: Sermin scopre così che il cugino ha mentito sul suo viaggio d'affari ad Ankara. Si trova infatti in un romantico weekend ad Ankara in compagnia di Umit, e il suo segreto è ora messo a repentaglio.