Stasera Tutto è Possibile, gli ospiti del game show di Stefano de Martino: da Aurora Ramazzotti a Carlo Amleto

Stasera in tv, lunedì 13 maggio, settimo appuntamento, in prima serata su Rai2, con Stasera tutto è possibile, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Nel cast del programma: Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile, gli ospiti di De Martino

Naturalmente gli ospiti fissi da soli non bastano ad animare il programma.

Questa sera Stefano De Martino nella puntata di Stasera tutto è possibile a tema Momenti di Storia ci saranno Aurora Ramazzotti, Paolo Ruffini, Valeria Graci, Carlo Amleto, Peppe Iodice e la ballerina di Ballando con le stelle Alessandra Tripoli.

I giochi

I giochi Tutti gli ospiti saranno chiamati dal conduttore a cimentarsi in sfide di varia natura. A partire dalla Stanza Inclinata, un evergreen per il programma, Segui il labiale, Do re mi fa male, Serenata Step e Passa la palla