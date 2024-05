Assegno inclusione, pagamenti maggio: condizione svantaggio e programmi di cura e assistenza. Novità Inps sui controlli

Assegno di inclusione. I pagamenti di maggio scattano il prossimo martedì 28. Intanto - con messaggio numero 1816 del 13-05-2024 - Inps comunica alcune novità relative alla verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Adi - presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni - ai fini del riconoscimento del beneficio

Adi, le novità Inps

In particolare per le domande di Adi nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, Inps ha proceduto a inviare ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI, e a mettere a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche.