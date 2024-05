Il Clandestino, stasera la penultima puntata della serie con Edoardo Leo: Luca finisce in ospedale

Battute finali per Il Clandestino. Stasera in tv alle 21.30 su rai 1 va in onda il quinto e penultimo appunatmento della serie tv con Edoardo Leo nei panni di Luca Travaglia ex ispettore capo dell’antiterrorismo. Vediamo dunque le anticipazioni dei due episodi che vedremo stasera.

Il Clandestino, le anticipazioni di stasera

Il primo episodio in onda stasera si intitola La Notte. Luca Travaglia è in preda ai sensi di colpa e si confronta con il giovane Sergio Bonetti. La decisione del protagonista è quella di interrompere le cure e, di conseguenza, ricade nel vortice dell'alcool. Il ricordo di Khadija lo perseguita è in quel momento che gli torna in mente una frase di lei che lo pregava di non andare al summit.

Nel frattempo Carolina gli chiede di allontanarsi da lei e in questo momento di grave difficoltà personale Travaglia decide di accettare un nuovo caso da risolvere insieme a Palitha: un ricco industriale gli chiede di risolvere il caso di uno spacciatore responsabile della morte per overdose del figlio, mettendo una cospicua taglia sulla sua testa. Mentre Luca inizia a indagare nei locali e nelle discoteche della movida milanese, scoprirà di non essere l’unico investigatore a occuparsi del caso e, per sventare un omicidio, si troverà coinvolto in uno stallo alla messicana, rischiando la vita.

Il secondo episodio

Nel Il cingalese, secondo episodio di stasera, Luca si trova in ospedale, ferito, e Palitha decide continuare a indagare sullo stalker che perseguita Carolina. La scoperta si rivelerà una verità amara per Travaglia che si sentirà ancora una volta ingannato, proprio com’era accaduto con Khadija. Claudio Maganza va a trovare Luca in ospedale, provando a capire qualcosa in più sulla sparatoria, ma le sue domande porteranno all'ennesimo scontro tra i due. Il Questore venuto a conoscenza del ruolo di Travaglia nella sparatoria e nell’operazione saltata con le gang latine, decide di firmare un foglio di via nei suoi confronti, invitandolo a lasciare per sempre Milano. Tutto sembra ormai perduto, ma Luca riceve la visita inaspettata di Carvelli, un vecchio contatto nei servizi segreti: le carte in tavola possono ancora cambiare.