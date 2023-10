Matthew Perry, l'ultima fidanzata Molly Hurwitz: «Nessuno nella mia vita adulta ha avuto un impatto più profondo di lui»

Su Instagram, Molly Hurwitz, ha scritto un lungo post accompagnato da una foto in cui si vede la sagoma di spalle di un uomo che si affaccia su una città. Si parla di lui: Matthew Perry. «Gli piacerebbe che il mondo parlasse di quanto talento avesse. E lui aveva davvero molto talento», ha scritto. Hurwitz è una manager del mondo dell'editoria, ha 32 anni e l'ha descritto come un uomo complicato. «Mentre lo amavo più profondamente di quanto potessi, era complicato, e mi ha fatto soffrire come mai nessuno» ha aggiunto. «Nessuno nella mia vita adulta ha avuto un impatto più profondo su di me di Matthew Langford Perry. Ho una grande gratitudine per questo, per tutto quello che ho imparato dalla nostra relazione», ha anche detto.