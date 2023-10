GF, Alex Schwazer beccato dalle telecamere mentre scriveva un biglietto

Martedì 31 Ottobre 2023, 06:32

Poco prima dell’inizio della puntata del Grande Fratello di lunedì 30 ottobre, le telecamere hanno ‘beccato’ Alex Schwazer mentre faceva qualcosa che non è piaciuto particolarmente al pubblico, tanto che molti telespettatori hanno subito cominciato a sospettare del marciatore altoatesino. Il concorrente del reality show di casa Mediaset è infatti stato inquadrato mentre stava compiendo un gesto che nelle edizioni precedenti – sia della versione Vip che di quella Nip – sarebbe stato immediatamente sanzionato. Ma era davvero tanto grave? Cosa avrà fatto davvero Alex? E ci saranno conseguenze per lui? è Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Alex Schwazer e la bestemmia, i commenti dei telespettatori su quanto accaduto nella casa