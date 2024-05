L'Eredità, polemiche per la parola della ghigliottina: soluzione troppo "tirata"?

Lunedì 13 Maggio 2024, 08:47

Scoppia la polemica a L'Eredità per la partita della Ghigliottina di domenica 12 per via della parola finale che avrebbe collegato tutte le altre. Non solo non ha indovinato Francesca, la campionessa presente in studio, ma non hanno trovato la soluzione giusta nemmeno tantissimi telespettatori che ogni sera seguono il quiz show di Marco Liorni da casa. Ma per quale motivo la soluzione della Ghigliottina di domenica ha causato così tante polemiche? Era solo particolarmente difficile oppure la risposta era veramente così forzata come in tanti hanno fatto notare sui social? Non ci resta che andare a scoprire insieme la verità su tutta la questione!

