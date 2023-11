Terra Amara, le anticipazioni del 10 novembre: Zuleyha nei guai, rischia di finire in prigione?

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 10 novembre 2023.

Le anticipazioni

Dopo l'aggressione, Demir ritorna a casa completamente coperto di sangue.

Il giorno dopo racconta a Zuleyha di aver fatto a botte con Ramazan il vetraio perché ha insultato Sevda. Arrabbiata, Zuleyha si reca alla vetreria e distrugge tutto quello che trova con una spranga di ferro, attirando l'attenzione dei passanti e guadagnandosi una denuncia. Umit, approfittando dell'amicizia con Zuleyha, si presenta a casa Yaman, senza avvisare, con un piano che però fallisce. Fekeli regala a Lutfiye un'ampia dependance dove lei potrà dedicarsi finalmente alle sue passioni.

