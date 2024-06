​Isola dei famosi 2024, la finale: Edoardo Franco è il primo eliminato. Aras Senol vince il primo ballottaggio

Edoardo Franco è il primo eliminato della finale dell'Isola dei Famosi 2024. Niente da fare per il vincitore di Masterchef, che è stato costretto a lasciare l'Honduras dopo il ballottaggio con Aras Senol.

La prima eliminazione

È durata solo pochi minuti la finale di Edoardo Franco, finito al televoto con l'amico Aras Senol. A un passo dal gran finale, il cuoco ha dovuto infatti abbandonare il programma.

«Son contento di non vedere più l'isola», ha scherzato il ragazzo prima di salutare il pubblico. «Voglio ringraziare me stesso e tutti quelli che mi hanno supportato». Poi l'incontro con il padre, arrivato in Honduras per la finalissima.