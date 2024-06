Endless Love, le anticipazioni di oggi (martedì 5 giugno): Tarik viene scagionato

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, martedì 4 giugno.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 4 giugno): Rosella distrutta dal confronto con Riccardo

Endless Love, le anticipazioni

Zeynep assiste ad un incontro tra Leyla e Onder, in cui l'uomo le rivela di aver vissuto una vita infelice dopo la loro separazione. Sottoposta a pressioni da parte della suocera Vildan, che ha forti dubbi sulla sincerità dei suoi sentimenti per Ozan, Zeynep le racconta dell'incontro tra Onder e Leyla a cui ha appena assistito. La famiglia Soydere, riunita in toto in commissariato, riceve delle buone notizie: Tarik è scagionato dall’accusa di assassinio grazie al rapporto della scientifica.