Barbara D'Urso al Festival di Sanremo? Non è escluso il ritorno in Rai. Ecco cosa sappiamo

Si è fatto il nome anche di Barbara d'Urso per il prossimo Festival di Sanremo. Un nome che però non sembra rientrare tra le preferenze del direttore artistico Amadeus. Insomma il sogno della showgirl di poter co-condurre una delle serate sul palco del Teatro Ariston a febbraio al momento sembra essere congelata.

Sicuramente Barbara un Festival lo condurrà.

Sarà un Festival dedicato alla musica della sua amata Napoli. L'invito a condurlo, come scrive il settimanale Oggi, è arrivato all'ex volto del Pomeriggio di Canale 5, in diretta Rtl 102.5 dallo speaker Gianni Simioli, organizzatore dell'evento.

E la televisione? Il suo contratto con Mediaset avrà termine a dicembre. Al momento anche l'idea di recitare in una serie Netflix, sempre secondo il settimanale, sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ma Barbara non ha perso il sorriso. A breve tornerà a teatro, in tournèe per riprendere il suo spettacolo Taxi a due piazze. Ma... "non è però da escludere che l'ex volto Mediaset, in futuro, possa ritagliarsi un ruolo in Rai. C'è già chi sta lavorando per lei», fa sapere Oggi.