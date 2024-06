Temptation Island 2024, le anticipazioni: quando inizia, chi sono le coppie in gara e tutte le novità della nuova stagione

Quasi 20 anni e non sentirli con ascolti che fanno tremare le reti avversarie. Anche quest’anno estate per Mediaset fa rima con “Temptation Island”, il reality show prodotto da Maria De Filippi e re dello share pronto a conquistare la prima serata di Canale 5 a partire dal 27 giugno.

Lo scenario sarà ancora il resort di lusso Is Morus Relais, che si trova a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Al timone di questa dodicesima edizione ci sarà ancora una volta il romano Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello 6 e ormai volto consolidato del format. Solo per la nona edizione infatti, andata in onda tra settembre e ottobre 2020, ha lasciato il posto ad Alessia Marcuzzi.

Temptation Island 2024, Siria Pingo (dimagrita 85 chili) e Matteo Vitali: chi è la prima coppia ufficiale. Lei: «Pesavo 130 chili», l'incredibile trasformazione

I nomi delle coppie

Al momento sono due le coppie ufficialmente nel cast.

La prima è composta da Siria e Matteo, fidanzati da 7 anni e provenienti da Massa Carrara. La loro partecipazione ha lasciato sconcertato il ragazzo, visibilmente sorpreso nel video di presentazione. Ritiene infatti che la loro relazione non abbia problemi. Siria invece, siciliana d’origine, ha contattato il programma perché dopo una serie di cambiamenti (tra cui il suo dimagrimento) vuole capire se Matteo la accetta così com’è. La ragazza infatti pesava 130 chili e ne ha persi ben 85.

Jenny e Tony sono l’altra coppia ufficiale per cui fare il tifo. Catanesi entrambi e da cinque anni insieme, anche questa volta a contattare il programma è la parte femminile. Jenny si sente oppressa dal suo fidanzato che non le consente di vivere la sua vita, mentre lui invece fa il dj e vive di notte circondato sempre da decine di ragazze. Su Tony pesano delle chat scambiate con un’altra ragazza arrivate a Jenny per vie traverse, ma lui si è discolpato dicendogli che gli hanno hackerato il profilo. I ragazzi single e le ragazze single che nel programma hanno il ruolo di tentatori non sono ancora stati presentati ufficialmente.

Come funziona Temptation Island

Nato come “Vero Amore” nel 2005 (ai tempi alla conduzione c’era Maria De Filippi), bisognerà aspettare nove anni per vedere il ritorno del programma con il nome che oggi tutti conosciamo: “Temptation Island”. Per tre settimane alcune coppie stabili metteranno alla prova il loro amore vivendo separati in un resort in compagnia di ragazze e ragazzi single (i cosiddetti tentatori).

Finiti i 21 giorni, ma anche durante il percorso, i fidanzati si riuniranno attorno al falò di confronto per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati dividendo così le loro strade, ma non solo. Seduti attorno al fuoco ognuno di loro potrà vedere alcuni filmati che riguardano la propria controparte, mostrati anche all'interno del pinnettu, sorvegliando così il suo comportamento.