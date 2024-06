Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 5 giugno): Lara incontra Marina

Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 5 giugno maggio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni

Virginia prova a recuperare con l'ex marito Riccardo e per Rossella è arrivato il momento di fare finalmente chiarezza nei propri sentimenti, ma le cose non andranno come immaginato. Diego comincia a temere di aver commesso un grosso errore a fidarsi di lei. Lara incontra Marina e, mostrandosi pentita per gli errori commessi in passato, sembra decisa a prendere la decisione più giusta per il bene di Tommaso.