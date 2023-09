Terra Amara, anticipazioni del 13 settembre: Mujgan e Karem Ali rischiano la vita. Zuleyha volta le spalle a Yilmaz

Terra Amara torna oggi in tv alle 14.10 su Canale 5. Nella soap turca che continua ad appassionare milioni di italiani le dinamiche tra i protagonisti continuano a capovolgersi: i nemici diventano amici e viceversa. Vediamo dunque cosa accadrà nell'appuntamento di oggi 13 settembre basandoci sulle anticipazioni che circolano in rete.

Grande Fratello, le pagelle della prima serata: Signorini anche meno (4), Buonamici ridatele il Tg5 (5), Giselda urlatrice (6), Massimiliano Varrese? Scongelatelo (5)

Terra Amara, anticipazioni del 13 settembre

Zuleyha dopo aver aiutato Mujgan a ricongiungersi con Karem Ali assiste alla tragedia: i due cadono nel fiume e trascinati via dalla corrente di un fiume. La dottoressa, distrutta dalla potenza dell'acqua, lascia andare il bimbo.

Il tutto accade sotto lo sguardo del sorvegliante Hayri, di cui Zuleyha si accorge soltanto in un secondo momento. La moglie di Demir, che intanto ha ricevuto tutti i dettagli sull’accaduto, si infuria contro l’imprenditore che le aveva giurato non sarebbe mai arrivato a farla nuovamente seguire. Quando Yilmaz scopre che per colpa di Mujgan il figlio ha rischiato di perdere la vita, si avventa contro la moglie ma Zuleyha si mette di mezzo e prende addirittura le sue difese.