Stasera in tv venerdì 25 giugno su Rai2, «Frammenti di memoria»: curiosità e trama del film

Venerdì 25 Giugno 2021, 12:24

Stasera in tv andrà in onda su Rai2 il film “Frammenti di memoria” del 2017. Michelle Miller è sonnambula e con suo marito Dan sta cercando di avere un figlio dopo un aborto l'anno prima. Una notte Michelle finisce nella camera da letto del suo vicino di casa Luke e trascorrono una notte di passione mentre la moglie di Luke non è in casa. Anche se Michelle non ricorda assolutamente nulla, Luke s'innamora perdutamente di lei e decide di lasciare la moglie. Michelle rimane incinta, ma non sa se il bambino è di Dan o di Luke.

Cast

Frammenti di Memoria è stato diretto da Alex Wright con Emilie Ullerup, Giles Panton, Carlo Marks. Il film è stato concepito come un prodotto solo per la televisione e alla produzione troviamo Annuit Coeptis, Johnson Production Group, per Lifetime Television. Il titolo originale che ha permesso a questo film di esordire in tv in Canada è "Sleepwalking in Suburbia", chiaro riferimento alla patologia della quale soffre la protagonista.

