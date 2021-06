Ddl Zan, stasera in tv mercoledì 23 giugno su Rete4 «Zona Bianca»: chi saranno gli ospiti?

Mercoledì 23 Giugno 2021, 11:34

Stasera in tv su Rete4 andrà in onda il programma «Zona Bianca». Tra i temi centrali c'è il caso Saman, la tragedia di una ragazza che si presume sia stata uccisa da un clan famigliare i cui membri sono al momento tutti latitanti, e ci si chiederà che ruolo ha avuto la religione in quanto accaduto. Si disucterà anche delle polemiche tra la Chiesa e il Ddl Zan. Giuseppe Brindisi proverà a rispondere alle domande con gli ospiti e gli inviati.

Ospiti e temi

Tra gli ospiti di questa puntata: la senatrice del Pd Valeria Fedeli, il senatore M5S Danilo Toninelli, il giornalista Mario Giordano, Karima Moual, Daniele Capezzone, Sara Manfuso, Roberto Poletti, Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria che recentemente ha polemizzato contro il Vaticano, il segretario de "Il Popolo della Famiglia" Mario Adinolfi e Laura Tecce.

Ddl Zan, Draghi media tra Chiesa e maggioranza: sì alla legge con modifiche