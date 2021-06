Stasera in tv venerdì 25 giugno su Rai1, «Separati ma non troppo»: curiosità e trama del film

Venerdì 25 Giugno 2021, 12:24

Stasera in tv andrà in onda su Rai1 il film "Separati ma non troppo". Delphine e Yvan, marito e moglie, potrebbero incarnare qualunque coppia alle prese con problematiche normali, dubbi, ripensamenti e smarrimenti. La coppia si sta per separare ma è costretta a vivere assieme le fasi che portano alla rottura definitiva. Diversissimi tra loro: lei è un'infermiera sempre attiva e in movimento, lui un eterno giovane. Il piccolo Lucas traccerà un'analisi della coppia durante tutto il film.

“Separati ma non troppo” è una commedia francese basata su un articolo di giornale, più volte citato nella storia, secondo cui dopo la crisi economica dello scorso decennio circa il 60% delle coppie separate continuano a vivere sotto lo stesso tetto per ragioni solamente economiche. La critica non è stata troppo clemente con il film ma resta un film comunque godibile soprattutto se visto in famiglia.

