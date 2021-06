Stasera in tv mercoledì 23 giugno su Italia1, «Il ricco, il povero e il maggiordomo»: curiosità e trama del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Mercoledì 23 Giugno 2021, 11:34

Stasera in tv andrà in onda su Italia1 il film «Il ricco, il povero e il maggiordomo» di Aldo, Giovanni e Giacomo. In questo film Giacomo è un ricchissimo broker finanziario con un lussuoso studio in un quartiere centrale di Milano e una villa poco fuori dalla metropoli. Il suo maggiordomo è Giovanni, appassionato di cultura e filosofia giapponese e i due durante un tragitto in auto investono Aldo, venditore ambulante senza licenza, che coltiva il sogno di avere una bancarella tutta sua. Giovanni gli propone un lauto risarcimento in cambio di qualche lavoretto alla villa di sua proprietà e Aldo accetta: con quei soldi potrebbe acquistare la tanto agognata licenza da ambulante ma il suo arrivo nella dimora crea da subito grande scompiglio.

Un successo per Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo a quattro anni di distanza da "La banda dei Babbi Natale", campione d'incassi nel 2010. Una commedia spassosa che racconta una trama piuttosto semplice e interamente edificata sulla vis comica del trio. Nel cast di supporto figurano volti noti del cinema e della tv fra i quali Giuliana Lojodice, Francesca Neri , Sara D'Amario, Massimo Popolizio e Rosalia Porcaro.

