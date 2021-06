Stasera in tv mercoledì 23 giugno su Rai2, «Ricetta per un inganno»: curiosità e trama del film

Mercoledì 23 Giugno 2021, 11:35

Stasera in tv su Rai2 andrà in onda il film "Ricetta per un inganno". Vanessa e Mark hanno adottato Lacy e vivono felici. Quando la donna inaugura il suo ristorante e le cose vanno a gonfie vele però, il suo aiuto, Ricardo, viene ucciso. Vanessa lo sostituisce con Taryn, una cuoca molto brava ma dagli strani atteggiamenti. In realtà Taryn è la madre biologica di Lacy, e per questo rapisce la bambina. Vanessa dovrà lottare contro il tempo per salvare sua figlia.

Cast

Andrea del Campo rivestirà il ruolo della protagonista Vanessa mentre l’antagonista Taryn è interpretata da Sarah Lind. Nel cast compaiono anche: Ernesto Griffith, Adam Hurtig, Chelsey Mark, Jade Michael, Annelise Pollmann, Stefanie Wiens, Bree Williamson, Will Woytowich, Kate Yacula, Chris Glenat, Derek James Trapp. Il film è diretto da Lisa France e scritto da Brooke Purdy.

