Stasera in tv, oggi domenica 7 novembre su Italia 1 «Sherlock Holmes»: curiosità e trama del film con Robert Downey Jr.

Stasera in tv, domenica 7 novembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Shelock Holmes» del 2009. Sesto lungometraggio del regista inglese Guy Ritchie. Tra i protagonisti Jude Law, Robert Downey Jr. e Rachel McAdams.

La trama

Tocca all'istrionico e talentuoso Robert Downey Jr. calarsi negli immortali panni del leggendario investigatore Sherlock Holmes in questa pellicola diretta dal regista Guy Ritchie. La sceneggiatura, curata prima da Michael Johnson e poi da Tony Peckham, è tratta dal fumetto scritto da Lionel Wigram e, naturalmente, ispirata ai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle. Al fianco di Downey troviamo Jude Law, nel ruolo del dottor Watson.

Tutto ha inizio con i nostri due eroi che interrompono un macabro rituale salvando la vita di una giovane donna (la vittima sacrificale di turno). Segue l'arresto del delirante Lord Blackwood. Sei mesi dopo Blackwood, atteso dall'impiccagione, chiede di parlare con Holmes. Durante l'incontro l'uomo rivela al detective che tornerà dalla morte.

Curiosità

Il film era stato inizialmente programmato per il 2010 ma l'uscita è stata anticipata al 2009 vista la velocità con cui si è effettuata la pre-produzione e la lavorazione. La pellicola è stata distribuita in gran parte del mondo. La pellicola è incassato 209 milioni 28.679 dollari negli Stati Uniti e 524 milioni 28.679 dollari in tutto il mondo.

