Stasera in tv, oggi domenica 7 novembre su Rai 4 «Widows - Eredità criminale»: curiosità e trama del film con Viola Davis

Stasera in tv, domenica 7 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Widows - Eredità criminale» del 2018. Quarto lungometraggio del regista statunitense Steve McQueen. Tra i protagonisti Michelle Rodriguez, Viola Davis e Elizabeth Debicki.

La trama

Nella Chicago dei gironi nostri, in un momento di agitazione, quattro donne senza nulla in comune accettano un debito lasciato dalle attività criminali dei loro mariti morti. Loro sono Veronica, interpretata da Viola Davis, Alice, interpretata da Elizabeth Debicki, Linda, interpretata da Michelle Rodriguez, e Belle, interpretata da Cynthia Erivo, e sono determinate a prendere il proprio destino nelle mani per provare a dare al futuro la forma che vogliono. Un colpo arduo e per molti aspetti disperato, nel tentativo di troivare la salvezza.

Curiosità

Il teaser trailer è stato diffuso il 4 giugno 2018. Il 15 agosto dello stesso anno è stato invece pubblicato il trailer ufficiale in lingua originale ed il 30 agosto quello in lingua italiana. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale il 9 settembre 2018 al Toronto International Film Festival e successivamente distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 novembre 2018, mentre in quelle italiane dal giorno precedente, il successivo 15 novembre.

