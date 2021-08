Stasera in tv, su Cielo «Se sposti un posto a tavola»: curiosità e trama del film con Franck Dubosc

Martedì 3 Agosto 2021, 16:36

Stasera in tv, martedì 3 agosto, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Se sposti un posto a tavola» del 2012. Primo lungometraggio diretto dalla regista francese Christelle Raynal. Tra i protagonisti Elsa Zylberstein, Franck Dubosc e Audrey Lamy.

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

La trama

Quattro donne e quattro uomini, un banchetto di nozze e dei segnaposti caduti inavvertitamente e rimessi a casaccio e frettolosamente sul tavolo. A seconda dei posti scelti, e delle conversazioni con il proprio vicino di sedia, il futuro dei personaggi può essere molto diverso. Le differenti combinazioni saranno il motore per vari diversi sviluppi. Una commedia sul destino, una «Sliding Doors» leggera dove le coincidenze fortuite sfideranno l'ordine prestabilito delle cose, creando situazioni buffe, paradossali e romantiche.

Curiosità

L'accoglienza da parte della stampa è stata, per la maggior parte, non ottima. Il film ha ricevuto un punteggio di soli 1,9 su 5 per i critici di Allocine. Non troppo buona neanche l'accoglienza del pubblico nelle sale: solo 2,7 su 5 per 69 stando al sito Rotten Tomatoes.

Perfetti sconosciuti, il film più richiesto per remake