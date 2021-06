Stasera in tv su Rai1 “Ulisse-Il piacere della scoperta”, ospite d'eccezione Piero Angela: anticipazioni sulla puntata

Stasera in tv andrà in onda su Rai1 una nuova puntata di “Ulisse-il piacere della scoperta”. I temi portanti della puntata saranno lo stato di salute della Terra e l'importanza dell'ambiente. Il nostro mondo è cambiato e per capire quanto sia mutato nel tempo Alberto Angela partirà da un luogo dove la Terra è in continua evoluzione: l'Etna, dove i cambiamenti sono “naturali” per poi passare ad una terrazza virtuale dove si osserveranno gli oceani, la cui temperatura si alza in maniera preoccupante, e i ghiacciai che si sciolgono rischiando di sommergere intere città.

Stasera in tv su Rai1, “Ulisse-il piacere della scoperta”: di cosa si parlerà nella puntata di oggi?

Una puntata lunga quasi 20 anni, ospite Piero Angela

Si tratta di cambiamenti monitorati dal programma nel corso di 20 anni di viaggi ed esplorazioni, e come ospite di eccezione ci sarà Piero Angela. La puntata porterà lo spettatore a Rocchettine, un piccolo paese deserto del Lazio, per comprendere come la natura sia pronta a riprendersi gli spazi abbandonati dall'uomo. Si parlerà infine delle misure preventive al disastro climatico: energie alternative, consumi intelligenti e sfruttamento intelligente delle risorse.

