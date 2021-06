Stasera in tv su Rai2, “Games of Games-Gioco Loco” con Simona Ventura: anticipazioni e ospiti della puntata

Stasera in tv su Rai2 andrà in onda Games of Games-Gioco Loco con Simona Ventura alla conduzione. Stasera ci saranno 6 ospiti: Maddalena Corvaglia, Enzo Miccio, Gilles Rocca, Scintilla, Totò Schillaci ed Ema Stokholma che dovranno sfidarsi nel lunapark di Game of Games, prodotto da Blu Yazmine, che saprà dare difficoltà anche al concorrente più ostico. Come nelle altre puntate il segreto per vincere sarà mantenere alta la concentrazione e riuscire a portare a casa il risultato.

Ospiti

In questa puntata dello show game di Simona Ventura, che verrà trasmessa domani sera, tra gli attesissimi Vip in gara ci saranno l’ex calciatore Totò Schillaci, che ha giocato dal Messina all’Inter ed il comico romano Scintilla. A tenergli compagnia ci saranno Maddalena Corvagl, Enzo Miccio, Gilles Rocca ed Ema Stokholma. Ospiti variegati e in grado di coinvolgere più fasce di pubblico che però nell’ultima puntata ha ottenuto risultati poco soddisfacenti dal punto di vista dei dati auditel.

