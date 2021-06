Stasera in tv su Rai1 “Notte Azzurra” il programma sulla Nazionale Italiana condotto da Amadeus: ospiti e anticipazioni

Stasera andrà in onda su Rai 1 “Notte Azzurra”: il programma dedicato alla nazionale in vista degli Europei. La Nazionale italiana di calcio continua a coinvolgere milioni di italiani, rappresentando il nostro Paese nel mondo. Da 110 anni la maglia azzurra rappresenta un elemento di coesione sociale e un moltiplicatore di emozioni che non ha mai smesso di far innamorare, nemmeno nei momenti più critici della storia del nostro Paese e ora che si avvicina il Campionato Europeo di Calcio, che lo scorso anno non si è tenuto a causa della pandemia, quella maglia azzurra necessita di sostegno.

Di cosa si parlerà?

Tema centrale sarà l'Europeo: la Nazionale italiana sarà tra le squadre protagoniste e cresce sempre di più l'attesa per la partita inaugurale, che vedrà gli Azzurri opposti alla Turchia l'11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma con il pubblico presente e Rai1 intende riservare alla squadra un grande seguito: lo farà con uno show in cui gli Azzurri saranno protagonisti e in cui scopriremo più da vicino gli uomini che vestono la maglia della Nazionale condotto da Amadeus. Saranno presenti tutti: Roberto Mancini, Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, colonne dello staff azzurro, fino naturalmente a tutti i convocati che prenderanno parte al torneo.

Chi ci sarà in studio?

All'Auditorium Rai del Foro Italico ci saranno anche Paolo Bonolis, Frank Matano, gli Autogol, Clementino, per fare festa, sottolineare l'importanza anche sociale di questo sport e per il più sincero degli in bocca al lupo ai nostri ragazzi. Il programma è di Ludovico Gullifa, Ermanno Labianca e Sergio Rubino e vede alla regia di Stefano Mignucci.

