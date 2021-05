Stasera in tv su Canale5, “Il gladiatore” di Ridley Scott con Russell Crowe: trama e curiosità del film

Stasera in tv su Canale5 torna il Gladiatore, il film storico diretto da Ridley Scott con la superlativa interpretazione di Russell Crowe. La storia è ambientata nel 180 d.C, quando l'imperatore Marco Aurelio morente riflette su chi debba essere il suo successore e sceglie Massimo Decimo Meridio,un generale illuminato da grande rettitudine preferenolo al subdolo figlio Commodo. Ma Marco Aurelio non riuscirà a rendere pubblica la sua volontà poichè il figlio lo uccide, prende il potere e ordina la morte di Massimo e della sua suoi famigliari. Ma Massimo sopravvive e venduto come schiavo diverrà gladiatore cercando la sua vendetta contro Commodo.

APPROFONDIMENTI LA STAR Russell Crowe piange la morte del padre sui social: «Era il... LA PELLICOLA Stasera in tv, Troy sul 20 di Mediaset: le cose che non sapevate sul... ROMA Riapre il Teatro Manzoni, in scena il 4 maggio “Oggi è... I PROGRAMMI Stasera in tv, Matrix su Canale 20: le curiosità sul film che... LA STORIA Colosseo, addio alla gatta Nerina, l'ultima "pantera"... L'INTERVISTA Alberto Angela: «In tre libri svelo l'enigma di Nerone. Il...

Curiosità e cast

Il film uscito nel 2000 ottenne 5 Oscar su 12 nominations, tra cui miglior film, dando una svolta alla carriera di Russell Crowe e confermando Ridley Scott come un grande regista. Unica pecca è che la pellicola è storicamente inesatta in alcuni punti ma nonostante ciò è riuscita comunque a colpire gli spettatori e i critici e ad aggiudicarsi svariati premi. Le geniali musiche che accompagnano lo svolgimento della trama sono di Hans Zimmer e fra il cast c'è anche un giovane Joaquin Phoenix nel ruolo di Commodo.

La dieta di Ilary Blasi: cosa mangia per restare così in forma dopo 3 gravidanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA