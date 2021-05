Stasera in tv su Rai1, Il commissario Montalbano in "L'età del dubbio": la trama

Stasera in onda su Rai1 alle 21:20 Il Commissario Montalbano-L'età del dubbio, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri. L'episodio inizia con Montalbano che sogna il proprio funerale, a cui però la fidanzata Livia ha deciso di non partecipare. Il sogno fa star male il commissario e il malumore è accentuato dal fortissimo temporale che ha allagato mezza Vigàta. Sulla strada per il commissariato, Montalbano aiuta Vanna Digiulio, la cui auto sta per sprofondare nel fondo stradale inghiottito dal fango: la ragazza viene da Palermo e deve andare al porto turistico di Vigàta dove ha un appuntamento con la zia. Montalbano la ospita in commissariato ma lo yacht della zia arriva in ritardo perchè si è consumato un delitto e Vanna scompare.

Un'indagine complicata

A complicare l'indagine si mette c'è ufficiale della Capitaneria di Porto che aiuta Montalbano in questa indagine: Laura Belladonna, una trentenne che fa perdere la testa al commissario. A Montalbano verrà il dubbio di essere a una svolta della sua vita e si chiederà se cedere o continuare nell'indagine che nel frattempo richiederà anche una certa dose di rishcio per l'evoluzione della trama.

