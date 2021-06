Stasera in tv su Rai1 Euro 2020: Italia-Svizzera: ecco le possibili formazioni

Stasera in tv su Rai1 per gli Euro 2020 inizia la seconda giornata del girone A con l'Italia protagonista. Gli azzurri di Roberto Mancini, dopo la vittoria contro la Turchia 3x0, affronteranno allo stadio Olimpico di Roma la Svizzera di Petkovic che nella partita precedente, contro il Galles, ha pareggiato. Mancini cambierà poco sullo schieramento della Nazionale e si affiderà ancora al tridente Insigne-Immobile-Berardi, con Toloi pronto a sostituire l'infortunato Florenzi come unica novità prevista. Verratti resta un'incognita: il calciatore ha recuperato dai problemi fisici e potrebbe anche riprendersi la maglia da Locatelli, che è favorito per partire titolare. Alla telecronaca ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro

Matchday 2 begins in Russia! Who are you backing? 💪 🇫🇮🆚🇷🇺 | Saint Petersburg

🇹🇷🆚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 | Baku Olympic Stadium

🇮🇹🆚🇨🇭 | Olimpico in Rome#EURO2020 | #EUROfixtures | @bookingcom — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic

Prossima partita dell'Italia: domenica 20 giugno 2021 Italia-Galles ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma