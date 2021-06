La notte prima degli esami non si dimentica mai, ti resta nel cuore come un passaggio obbligato in quel romanzo di formazione che è la vita di tutti noi. È il primo grande momento di crescita, la Maturità con la maiuscola. Uno spartiacque. Dopo, quasi nulla sarà più lo stesso. La maturità con la minuscola, invece, è un traguardo che tanti di noi non riescono o non vogliono tagliare, tra chi deve superare ben altre avversità della vita e chi, invece, prova a restare Peter Pan per sempre, a qualunque età.

Del resto, vivere la condizione di figli è infinitamente più facile che assumersi le responsabilità di padri. Ma questo, ahinoi, lo capiamo solo quando ci ritroviamo dall’altra parte della barricata, e allora pensiamo: quante volte avremmo potuto prendere le cose meno seriamente, quante volte avremmo dovuto evitare di arrabbiarci, quante volte avremmo potuto affrontare la vita più leggeri, anzi leggerissimi.

Ecco, se ci è consentito un piccolo suggerimento, di quelli che maturano con l’esperienza, a questi ragazzi azzurri bravi e volenterosi, a cui gli italiani in queste ore affidano le loro “notti di sogni, di coppe e di campioni”, è di prenderla con la leggerezza dell’altra canzone, quella in cui urliamo la nostra voglia di niente, un’utopia a cui è bellissimo credere ora che proviamo a uscire faticosamente da un anno e mezzo di pandemia.

E allora ragazzi, dopo il bellissimo esordio che ci avete regalato, di fronte a questa nuova prova di maturità calcistica che vi attende, siate leggeri, anzi leggerissimi. E vedrete che sarà più facile trasformare quei sogni di coppe e di campioni in realtà. Forza!

