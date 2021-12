Stasera in tv, oggi lunedì 6 dicembre su Rai 2 «L'uomo sul treno - The Commuter»: curiosità e trama del film con Liam Neeson

Stasera in tv, lunedì 6 dicembre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «L'uomo sul treno - The Commuter» del 2018. Ottavo lungometraggio diretto dal regista spagnolo Jaume Collet-Serra. Tra i protagonisti Vera Farmiga, Liam Neeson e Patrick Wilson.

La trama

Michael MacCauley, interpretato da Liam Neeson, è un uomo d'affari sessantenne che sta attraversando un momento economicamente difficile. Quotidianamente Michael prende un treno di pendolari per andare a lavoro e uno per tornare a casa, lo fa da anni, sempre agli stessi orari e ormai gli sembra di conoscere i volti delle persone che come lui viaggiano ordinariamente sul quel mezzo. Un giorno accade l'imprevedibile, Joann, sedicente psicologa, lo sfida in un gioco apparentemente innocuo, ovvero identificare la persona specifica, con determinate carratteristiche, che su quel treno è per così dire "fuori posto", prima dell’ultima fermata. Intrigato Michael accetta la sfida. A ogni fermata del treno ci sono nuovi passeggeri e nuovi indizi per lui, ma in un crescendo di tensione Michael si rende conto di avere accettato il coinvolgimento in una cospirazione criminale pericolosa in cui è in gioco la sua vita e quella di tutti i passeggeri.

Curiosità

Il primo trailer è stato diffuso il 12 settembre 2017. La pellicola è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 12 gennaio 2018 e in quelle britanniche il 19 gennaio dello stesso anno, mentre l'uscita in Italia è avvenuta il 25 gennaio.

Il film ha incassato 36 milioni di dollari in Nord America e 64 milioni nel resto del mondo, per un totale di 100 milioni di dollari contro un budget di 40 milioni.

