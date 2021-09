Stasera in tv, lunedì 27 settembre su Rai 4 «Real Steel»: curiosità e trama del film con Hugh Jackman

Lunedì 27 Settembre 2021, 14:39

Stasera in tv, lunedì 27 settembre, andrà in onda su Rai 4 alle 23:05 il film «Real Steel» del 2011. Decimo lungometraggio diretto dal regista canadese Shawn Levy. Tra i protagonisti Dakota Goyo, Hugh Jackman e Evangeline Lilly.

Ispirato al racconto «Acciaio» (Steel) di Richard Matheson, in precedenza già adattato per la televisione con l'omonimo episodio della serie televisiva «Ai confini della realtà».

La trama

Dal racconto «Acciaio» di Richard Matheson. In un futuro prossimo, la tecnologia è arrivata anche sui ring. Charlie Kenton, interpretato da Hugh Jackman, lo sa bene, visto che la sua carriera di pugile si è interrotta proprio in seguito ad una sconfitta per mano di un robot. Adesso Charlie trascorre le sue giornate tra una blanda attività di promoter e il montaggio di robot con metalli di scarto con cui gira tra vari incontri di boxe. Un giorno l'uomo si ritrova tra capo e collo il figlio di 11 anni Max, interpretata da Dakota Goyo, avuto da una sua ex ora passata a miglior vita. Un figlio che, inizialmente, Charlie non vuole. Ma sarà proprio il bambino a dare una svolta alla vita dell'ex pugile.

Curiosità

Il primo trailer ufficiale è stato distribuito nel dicembre 2010. Il secondo full trailer ufficiale è stato pubblicato invece il 10 maggio 2011. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 ottobre 2011 mentre in Italia il 25 novembre 2011. Benché nei primi trailer con Hugh Jackman usciti in Italia fosse previsto il titolo «Atom», dal nome del robot protagonista, in seguito è stato adattato in «Real Steel» come nella versione in lingua originale.

La pellicola ha incassato 85,5 milioni di dollari negli Stati Uniti, 27 nel solo fine settimana di apertura, e un incasso totale di oltre 299 milioni di dollari nel mondo.

