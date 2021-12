Stasera in tv, oggi lunedì 13 dicembre su Italia 1 «Live! Corsa contro il tempo»: curiosità e trama del film con Aaron Eckhart

Stasera in tv, lunedì 13 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Live! Corsa contro il tempo» del 2019. Undicesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Steven C. Miller. Tra i protagonisti Dina Meyer, Aaron Eckhart e Giancarlo Esposito.

La trama

L'occasione di riscatto gli si presenta quando la figlia di 11 anni del commissario della polizia viene rapita e tenuta nascosta in un posto segreto della città. Penny ha a disposizione solo 80 minuti per mettere insieme tutti gli indizi e trovare la ragazza prima che sia troppo tardi. Per riuscire nella missione il poliziotto farà a modo suo sfidando gli ordini del capo preoccupato per la sua bambina. Durante le indagini Penny avrà a che fare con una giovane vlogger ambiziosa che armata di telecamera riprenderà l'intera caccia al killer trasmettendola in diretta streaming sui social.

Curiosità

Le riprese e le riprese principali si sono svolte a Birmingham, in Alabama.

